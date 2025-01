CRIMES

Onda de violência: governador diz que mortes em Jequié estão ligadas ao crime organizado

Ação de segurança na cidade "não tem data para terminar", diz. Presídio passa por intervenção



Carol Neves

Maysa Polcri

Publicado em 6 de janeiro de 2025 às 12:44

Polícia Penal conduz operação Crédito: Hildázio Santana/Seap

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) comentou a situação de Jequié, no interior do estado, que enfrenta uma onda de violência nos primeiros dias do ano. Em Salvador, o petista disse que as oito mortes registradas entre sexta e domingo têm ligação com disputa de facções.

"Deflagramos o processo de uma operação em Jequié, a Oros, que estava acontecendo aqui em Salvador, descemos para garantir operação no presídio, mas também nas áreas onde apresentaram esses indicadores. A informação da inteligência é que foi resposta entre eles, comandos das operações deles, do crime organizado, mas não vamos deixar isso acontecer. Pedi ao Coronel Coutinho (comandante da Polícia Militar) que se instalasse (lá), dois, três, quatro dias, quantos forem precisos", afirmou. "Sem data para terminar".

Nesta segunda, a Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap) anunciou que está fazendo uma intervenção nos pavilhões do Conjunto Penal de Jequié. O policiamento na cidade foi reforçado.

Segundo a pasta, objetivo das ações é dificultar e até eliminar a comunicação entre os presos e suspeitos que estão do lado de fora, diminuindo a influência dos detidos na criminalidade da região.

A Seap acrescenta que as revistas em cada cela e a cada preso estão respeitando a dignidade humana e o que está previsto na Lei de Execuções Penais (LEP).

A cidade está entre as mais violentas do país, segundo dados do Atlas da Violência. Ela aparece atrás apenas de Santo Antônio de Jesus (94,1 de taxa de homicídios estimados por cem mil habitantes). Jequié apareceu com índice de 91,9.

Violência

Segundo a Polícia Civil, há registro de, pelo menos, oito homicídios no município entre sexta-feira (3) e domingo. Entre os casos, estão as mortes de dois jovens, cujos corpos despidos e carbonizados foram encontrados dentro de uma residência aparentemente abandonada. Informações preliminares indicam que um grupo de pelo menos 20 homens é responsável pelo duplo homicídio.

As vítimas foram identificadas como Maria Clara Silva Lago, 16 anos, e de Abraão Almeida da Conceição, 19 anos. Eles foram mortos com golpes de arma branca na madrugada de domingo em um condomínio residencial do bairro Mandacaru.

Ainda há registros dos óbitos de Gabriel dos Santos Bastos, de 21 anos, e Adilton Silva Barros, de 31, no sábado (4). Segundo a investigação, Gabriel foi vítima de disparos de arma de fogo na Avenida João Rosa, bairro Pau Ferro. Já Adilton, que também foi atingido com tiros, foi encontrado morto na Avenida Senhor do Bonfim.