CRIME

Em onda de violência, Polícias Militar e Civil reforçam combate a facções em Jequié

Comando Vermelho e Bonde do Maluco disputam pelo domínio do território

Vitor Rocha

Publicado em 6 de janeiro de 2025 às 19:14

Polícia Militar Crédito: Divulgação

Após o registro de oito mortes em apenas três dias, as Polícias Militar e Civil intensificaram as operações em Jequié, no sudoeste da Bahia, na tarde desta segunda-feira (6). As ações visam combater a atuação de facções criminosas na região. Segundo o governador Jerônimo Rodrigues, responsável pela segurança pública do estado, as mortes são resultado de disputas entre organizações criminosas.

As ações da PM vão ser ostensivas, atuando nos pontos mais afetados pela criminalidade, enquanto a Polícia Civil vai atuar com ações de inteligência, cumprindo ordens judiciais. A cidade de Jequié está em disputa entre Comando Vermelho e o Bonde do Maluco, as duas maiores facções do estado, conforme apontou o CORREIO em mapeamento realizado pelo repórter Bruno Wendel.