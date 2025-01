ONDA DE VIOLÊNCIA

Crime organizado tem câmeras em ruas e avenidas de Jequié, diz governador

Governo trocou direção de presídio e intensificou operação na cidade após sequência de mortes



Publicado em 7 de janeiro de 2025 às 08:26

Intervenção no presídio Crédito: Seap

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) afirmou nesta terça-feira (7) que trocou as direções dos presídios de Eunápolis e Jequié, no interior da Bahia. Eunápolis teve uma fuga de 16 presos em dezembro e Jequié vive uma onda de violência no início do ano, com uma série de mortes ligadas a disputas de facções. O crime organizado tem mantido câmeras nas ruas e avenidas da cidade do sudoeste baiano, disse o petista, afirmando que equipamentos foram apreendidos.

"No caso da direção, nós em Eunápolis colocamos uma intervenção e no Diário Oficial de hoje foi publicada a nova direção para Eunápolis e em Jequié também. Uma nova equipe para poder dirigir os trabalhos no presídio também de Jequié, assim como no ato do acontecido em Eunápolis, meu secretário Castro (José Castro, da Seap) desceu com equipe do Tribunal de Justiça e ali foram feitas apurações. A inteligência está funcionando para tentar levantar quem são os culpados e entregar à Justiça", disse Jerônimo, durante evento em Salvador para entregar novas viaturas.

Segundo o governador, há sinais de que presos de Jequié têm influenciado crimes do lado de fora da cadeia. "Não vamos dar trégua assim como dentro dos presídios também há um serviço de inteligência para transferir aqueles presos que emitem mais riscos a uma comunidade prisional ou até mesmo à comunidade externa, como é o caso Jequié, que volta e meia a gente vê ou sabe que há uma intervenção de dentro dos presídios para fora. Estamos no aguardo de equipamentos para garantir que dentro dos presídios haja tecnologia para frear o uso de equipamentos, a exemplo de celulares", acrescentou.

O comandante da Polícia Militar, Coronel Coutinho, está em Jequié acompanhando a situação. "Dado o que aconteceu no final de semana da virada do ano, a disputa entre as facções, esse número elevou e nós determinamos que ontem iniciássemos uma operação, a mesma que tivemos aqui, a Oros, a metodologia foi a mesma. Puxamos as forças policiais da região, os comandos regionais todos, deflagrado ontem com presença do prefeito, para que a gente possa criar um ambiente de parceria. A inteligência já localizou e prendeu gente, operação dentro do presídio, detectamos câmeras em ruas e avenidas colocadas pelo próprio movimento do crime organizado. Tudo isso nós enfrentamos", afirmou.

Câmeras achadas Crédito: Reprodução

O sistema clandestino de câmeras foi localizado no domingo (5) em uma área do Joaquim Romão. A disputa por tráfico na cidade envolve duas facções rivais.

Já em Eunápolis, nenhum dos fugitivos foi recapturado até o momento. Jerônimo reafirmou que a direção foi trocada e disse que o trabalho de apuração continua, mas não falou das buscas pelos presos que escaparam.

Jerônimo pediu por um endurecimento na legislação penal. "É importante que a Justiça assuma seu lugar (...) Chegaremos a uma nova lei pra que a gente imprima com maior vigor a ação de penalizar as pessoas envolvidas em facções criminosas", disse. "Últimas agendas nossas federais têm sido com o ministro Ricardo Lewandowski", acrescentou. Ele falou em maior atenção "para que as ações promovidas pelo crime organizado tenham uma penalização mais rigorosa".

Violência

Segundo a Polícia Civil, há registro de, pelo menos, oito homicídios no município entre sexta-feira (3) e domingo. Entre os casos, estão as mortes de dois jovens, cujos corpos despidos e carbonizados foram encontrados dentro de uma residência aparentemente abandonada. Informações preliminares indicam que um grupo de pelo menos 20 homens é responsável pelo duplo homicídio.

As vítimas foram identificadas como Maria Clara Silva Lago, 16 anos, e de Abraão Almeida da Conceição, 19 anos. Eles foram mortos com golpes de arma branca na madrugada de domingo em um condomínio residencial do bairro Mandacaru.

Ainda há registros dos óbitos de Gabriel dos Santos Bastos, de 21 anos, e Adilton Silva Barros, de 31, no sábado (4). Segundo a investigação, Gabriel foi vítima de disparos de arma de fogo na Avenida João Rosa, bairro Pau Ferro. Já Adilton, que também foi atingido com tiros, foi encontrado morto na Avenida Senhor do Bonfim.