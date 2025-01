ONDA DE VIOLÊNCIA

Três suspeitos trocam tiros com a polícia e são presos com armas e drogas em Jequié

SSP anunciou reforço de segurança na região

Três homens trocaram tiros com a polícia e foram presos com arma de fogo e drogas em Jequié, no centro-sul baiano, na noite de terça-feira (07). As prisões aconteceram durante a Operação Hórus, que reforça as ações de segurança contra facções no município.