SEGURANÇA

Big Brother do crime: facções de Jequié têm até câmera para vigiar a polícia

Cidade vive onda de violência

Em meio à onda de violência que acomete a cidade, as Secretarias de Segurança Pública, por meio das Polícias Militar e Civil, e de Administração Penitenciária e Ressocialização (SEAP), reforçam as operações na cidade de Jequié, com o objetivo de ampliar o combate às facções envolvidas no tráfico de drogas e armas, homicídios, roubos e corrupção de menores.