SEGURANÇA

Membros de facção suspeitos de envolvimento em crimes de Jequié são mortos pela polícia

Acampamento que era usado por bandidos foi destruído

Dois membros de facção suspeitos de envolvimento em casos de homicídios e tráfico de drogas em Jequié foram mortos pela polícia em outras cidades do interior baiano, na quinta-feira (9). Jequié registrou uma onda de violência neste início do ano, com oito homicídios em menos de 32 horas, e está com policiamento reforçado.