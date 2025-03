VIOLÊNCIA

Corpo achado esquartejado no Canela era de entregador: 'Fizeram essa maldade com ele'

Suspeita é que Augusto Borges, 28 anos, tenha sido morto por traficantes por conta de foto em comunidade

Carol Neves

Publicado em 24 de março de 2025 às 12:52

Augusto Borges Crédito: Reprodução

O corpo esquartejado encontrado no Vale do Canela no sábado (22) foi identificado como sendo do entregador Augusto Borges, de 28 anos. Ele estava trabalhando quando foi capturado e brutalmente assassinado por bandidos.>

Segundo a TV Bahia, Augusto saiu de casa para fazer uma entrega na noite de sexta. Ele não voltou mais. Ainda na sexta, familiares notaram que a foto dele foi trocada no WhatsApp e ele respondeu a um amigo de maneira estranha, usando uma gíria ("mano") que ele não tinha costume de usar. O corpo de Augusto foi encontrado esquartejado em sacos plásticos deixados no Vale do Canela. A moto dele foi localizada no sábado, com placa adulterada, no Dois de Julho.>

A irmã dele, Natália, falou da informação de que Augusto teria sido morto após ser abordado por traficantes por ter uma foto em uma comunidade rival, na Gamboa. "Pela primeira vez meu irmão foi na Gamboa esse mês, foi pra praia. Postou foto, postou vídeo, no status do Instagram e WhatsApp. Provavelmente essas imagens ficaram na galeria dele. Como essas pessoas que fizeram essa maldade com ele desbloquearam o celular dele, tiveram acesso a tudo. Provavelmente acharam que meu irmão era desse bairro, que se envolve em algo do tipo". Ela negou que Augusto tinha qualquer envolvimento com o crime. "Onde a gente mora todo mundo vê meu irmão entrando e saindo com a bag (de entregador) para trabalhar". >

A irmã dele se emocionou ao falar do irmão. "Meu irmão era um menino trabalhador, tinha um filho de 5 anos, nunca fez mal a ninguém. Trabalhava comigo em eventos, trabalhava fazendo entrega", contou. "Meu irmão sempre fazia evento comigo, bilíngue, de congressos internacionais. Trabalhador. Não sei porque fizeram tanta crueldade dessa forma com meu irmão".>

Morador do Nordeste de Amaralina, Augusto, que foi criado entre Brasil e Espanha, se preparava para voltar para a Europa. Ele deixa um filho de 5 anos. A mãe e a irmã chegaram na noite de ontem da Espanha e cuidaram da liberação do corpo. >