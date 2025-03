BARBARIDADE

Corpo esquartejado de um homem é encontrado no Vale do Canela

Este é o segundo caso de crime bárbaro deste sábado

Após denúncias, a polícia encontrou o corpo esquartejado de um homem no Vale do Canela, na madrugada deste sábado (22). A vítima permanece sem identificação no Instituto Médico Legal Nina Rodrigues, unidade do Departamento de Polícia Técnica (DPT). >