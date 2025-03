AVISO

Sete cidades baianas estão sob alerta de fortes chuvas e ventos intensos; veja

Notificação do Inmet é válida para este domingo (30) e segunda-feira (31)

Na Bahia, as cidades sob alerta são: Barreiras, Campo Alegre de Lourdes, Casa Nova, Formosa do Rio Preto, Pilão Arcado, Remanso e Riachão das Neves. Elas estão localizadas nas regiões oeste e do Vale do São Francisco. >

O outono no Hemisfério Sul começou no dia 20 de março e termina no dia 20 de junho. A estação é considerada de transição entre o verão quente e úmido e o inverno frio e seco, principalmente no Brasil Central. Neste período, as chuvas são mais escassas no interior do Brasil, em particular no semiárido nordestino.>