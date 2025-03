ABALO

Cidade baiana registra tremor de terra

Informação foi divulgada por laboratório nacional

A cidade baiana de Jacobina, de 82,5 mil habitantes, registrou um tremor de terra na última quarta-feira (26). A informação foi divulgada pelo Laboratório Sismológico da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (Labsis/UFRN). Essa não é a primeira vez que abalos sísmicos são registrados neste mês no estado. Amargosa e Campo Formoso também registraram tremores em março.>