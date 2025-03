INTERIOR

Cidade baiana registra dois tremores de terra em seis horas

Informação foi divulgada por laboratório nacional

Dois tremores de terra foram registrados em menos de seis horas no município de Amargosa, no centro-sul baiano. O primeiro deles aconteceu aconteceu na terça-feira (11), às 20h33. O segundo tremor foi sentido pelos moradores às 2h33, no horário de Brasília. >