TREMOR

Saiba onde foi registrado o terremoto de magnitude 5,7 que atingiu o país

Fenômeno aconteceu na manhã de terça-feira (11)

A fronteira entre o Brasil e o Peru foi o epicentro de um terremoto de magnitude 5,7, na terça-feira (11). As informações são do Centro Alemão de Pesquisa em Geociências (GFZ). De acordo com o órgão, o terremoto aconteceu em uma profundidade de 658 km. >