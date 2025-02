TECNOLOGIA FALHOU

Google desativa sistema de alerta para terremoto no Brasil após notificação errada

Empresa diz que investiga o fato e pediu desculpas após mensagens no celular assustarem brasileiros

Carol Neves

Publicado em 14 de fevereiro de 2025 às 12:33

Mensagem enviada para celular Android de moradores do Rio e SP Crédito: Reprodução

O Google anunciou que desativou temporariamente o sistema de alerta de terremotos do Android no Brasil após um alarme falso enviado na madrugada desta sexta-feira (14). O alerta, que chegou a usuários de celulares com sistema operacional Android em Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo, indicava um suposto terremoto no mar próximo a Ubatuba (SP). >

A empresa emitiu uma nota oficial sobre o ocorrido, que pode ser lida na íntegra abaixo.>

O Sistema Android de Alertas de Terremoto é um sistema complementar que usa celulares Android para rapidamente estimar vibrações de terremotos e oferecer alertas para as pessoas. Ele não foi desenhado para substituir nenhum outro sistema de alerta oficial. Em 14 de fevereiro, nosso sistema detectou sinais de celulares em localização próxima ao litoral de São Paulo e disparou um alerta de terremoto aos usuários na região. Nós desativamos prontamente o sistema de alerta no Brasil e estamos investigando o ocorrido. Pedimos desculpas aos nossos usuários pelo inconveniente e seguimos comprometidos em aprimorar nossas ferramentas. >

Como funciona>

De acordo com informações divulgadas pela própria gigante tecnológica, os dispositivos Android possuem acelerômetros capazes de detectar vibrações, o que pode indicar a ocorrência de um terremoto.>

"Se o telefone detectar algo que ele acha que pode ser um terremoto, ele envia um sinal para o nosso servidor de detecção de terremotos, junto com uma localização aproximada de onde o tremor ocorreu. O servidor então combina informações de vários telefones para descobrir se um terremoto está acontecendo", diz o site da empresa.>

O sistema de alertas de terremotos do Google dois tipos de notificações. O primeiro, menos invasivo, é uma notificação comum que respeita as configurações de volume, modo "não perturbe" e preferências do usuário. Esse alerta é enviado quando o Google avalia que o tremor terá intensidade fraca (semelhante à passagem de um caminhão) ou leve (como se o tremor tivesse atingido o imóvel). Ambos os alertas só são acionados quando o sistema detecta um tremor de magnitude 4,5 ou mais na escala Richter.>

Já o segundo tipo, chamado de "alerta de ação", é mais intenso e projetado para situações em que as pessoas precisam tomar medidas imediatas de proteção. Ele ativa a tela do aparelho e emite um som alto, mesmo que o dispositivo esteja no modo "não perturbe". Esse alerta é enviado quando o Google entende que o usuário pode sentir o tremor com intensidade moderada (como janelas se quebrando) ou maior. A diferença entre os dois tipos de alerta está na intensidade do tremor que o sistema acredita que o usuário pode experimentar.>