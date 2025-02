ALERTA

Terremoto de magnitude 7,6 atinge o Caribe e gera risco de tsunami

Autoridades locais pediram que os moradores saiam da região do litoral

Estadão

Publicado em 9 de fevereiro de 2025 às 10:13

Um terremoto de magnitude 7,6 atingiu o Mar do Caribe na noite deste sábado, 08, e disparou alertas de tsunami para Cuba, Honduras e Ilhas Cayman. As informações são do Centro de Alerta de Tsunami dos Estados Unidos. Autoridades locais pediram que os moradores saiam da região do litoral. >

O sismo disparou alertas de tsunami para as Bahamas, Cuba, Honduras, Ilhas Cayman, Ilhas Virgens, Porto Rico e República Dominicana. Previam-se inicialmente ondas de até três metros de altura em partes do litoral de Cuba, enquanto em Honduras e nas Ilhas Cayman ondas de até um metro poderiam ser registradas.>

Posteriormente, o sistema de monitoramento dos EUA cancelou os alertas de tsunami, informando, no entanto, que "pequenas mudanças no nível do mar podem ocorrer" nos outros países.>