FALSOS

Anatel apura envio de alerta de terremotos por sistema do Google

Mensagens alertavam para as possíveis consequências de um suposto terremoto a cerca de 55 quilômetros da costa de Ubatuba (SP)



Tharsila Prates

Agência Brasil

Publicado em 14 de fevereiro de 2025 às 22:22

null Crédito: Reprodução Anatel

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) instaurou nesta sexta-feira (14) um processo administrativo para apurar o envio de alertas falsos de terremoto para diversas regiões dos estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. A agência quer entender os mecanismos de geração e de disseminação desses alertas via redes de telecomunicações.>

Atualmente, os meios de envio de alertas de desastres são o SMS, a TV por Assinatura e o Defesa Civil Alerta, que utiliza a tecnologia Cell Broadcast, e desde seu lançamento oficial em 4 de dezembro de 2024, o Defesa Civil Alerta já foi utilizado com êxito em mais de 150 ocasiões, colaborando na proteção da população durante momentos de crise.>

Desta vez, no entanto, as notificações de supostos terremotos não foram emitidas pelas prestadoras de telecomunicações ou pelo Sistema Nacional de Defesa Civil por meio da Interface de Divulgação de Alertas Públicos (IDAP). Assim, não se confundem com mensagens encaminhadas pelo Defesa Civil Alerta. Tais alarmes foram enviados diretamente pelo Google para dispositivos com sistema Android. A companhia pediu desculpas pelo ocorrido (leia abaixo).>

Disparadas por volta das 2h20 desta sexta, as mensagens alertavam os destinatários para as possíveis consequências de um suposto terremoto a cerca de 55 quilômetros da costa, na altura de Ubatuba, no litoral norte paulista.>

Embora a Defesa Civil do estado de São Paulo, o Centro de Sismologia da Universidade de São Paulo (USP) e a Rede Sismográfica Brasileira (RSBR), que é coordenada pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, tenham se apressado a desmentir a ocorrência de qualquer abalo significativo, os alertas deixaram muitas pessoas apreensivas.>

Se forem constatadas irregularidades, a agência informou que adotará as providências adequadas junto à empresa responsável, de modo a impedir novos episódios do evento, preservando a eficácia e a credibilidade do Defesa Civil Alerta para a sociedade.>