Cinco cidades baianas estão entre as 15 mais quentes do Brasil

Maysa Polcri

Publicado em 26 de março de 2025 às 09:54

A sensação térmica em Ibotirama chegou aos 42ºC Crédito: Divulgação/Prefeitura

O outono começou oficialmente na última quinta-feira (20), e a expectativa de que as temperaturas vão continuar altas está se concretizando na Bahia. Das 15 cidades mais quentes do Brasil na terça-feira (25), cinco são baianas. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). >

O município com a maior temperatura do estado foi Cipó, na região nordeste, que registrou 36.6 ºC. A cidade foi a sexta mais quente do Brasil. O topo do ranking é formado pelos municípios brasileiros Pão de Açúcar (AL), Piranhas (AL) e São João do Piauí (PI). >

Eles tiveram como temperaturas máximas 38.3 ºC, 37.9 ºC e 37.8 ºC, respectivamente. As outras cidades da Bahia que integram a lista das 15 mais quentes são: Itaberaba (36.5 ºC), Curaçá (36.2 ºC), Euclides da Cunha (36. 2 ºC) e Ibotirama (36.1 ºC). Elas aparecem em 7º, 10º, 11º e 13º lugar. >

Só neste mês, Ibotirama registrou a maior temperatura do Brasil ao menos duas vezes, nos dias 13 e 15 de março. Em ambos os dias, a máxima foi 39.1ºC. >

Outono

O outono é a estação de transição entre o verão e o inverno, que só terá início em 20 de junho, às 23h42. Até lá, a previsão é de chuvas escassas no interior do Brasil, particularmente no semiárido do Nordeste. A região MATOPIBA, que engloba cidades da Bahia, Maranhão, Tocantins e Piauí, deverá ter chuvas abaixo da média. >

"A Bahia tem tendência de chuvas abaixo da média para o próximo trimestre. Em relação à temperatura, devemos observar registros acima da média", reforça a meteorologista Andrea Ramos. >