NOVA ESTAÇÃO

Calorão vai continuar? Veja a previsão para o outono, que começa nesta quinta (20)

Estação termina em 20 de junho

Adeus, verão! O outono começou oficialmente às 6h01 desta quinta-feira (20). Apesar do fim da estação mais quente do ano, as temperaturas devem continuar acima da média na Bahia, e a previsão climática indica condições desfavoráveis para as chuvas em boa parte do estado, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O litoral terá aumento do volume de chuvas e temperaturas mais amenas. >