CALOR

Cidade baiana registra 39.1 ºC e é a mais quente do Brasil pela segunda vez

Município já tinha ficado no topo do ranking na quinta-feira (15)

Pela segunda vez em menos de uma semana, Ibotirama, cidade baiana localizada na região do Vale do São Francisco, registrou a maior temperatura do Brasil. Os termômetros registraram 39.1 ºC, segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a máxima registrada entre as cidades brasileiras no sábado (15). A temperatura foi a mesma registrada na quinta-feira (13). >