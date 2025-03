TÁ QUENTE

Cidade baiana registra a maior temperatura do Brasil nas últimas 24 horas

Com 39.1 ºC, município da Bahia registrou a mesma temperatura que cidade do Centro-Oeste

Maysa Polcri

Publicado em 14 de março de 2025 às 07:37

Mais cidades do estado estão entre as mais quentes do país Crédito: Divulgação/Prefeitura

Uma cidade baiana, localizada na região do Vale do São Francisco, teve a maior temperatura do Brasil na quinta-feira (13). Trata-se de Ibotirama, município de 23,6 mil habitantes. Os termômetros registraram 39.1 ºC, segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Nas últimas semanas do verão, a cidade tem estado entre as mais quentes do Brasil. >

A estação mais quente do ano termina no dia 20 de março. Enquanto isso, o interior da Bahia registra altas temperaturas. Além de Ibotirama, aparecem na lista das 30 cidades brasileiras com as maiores temperaturas: Barra (37.4 ºC), Correntina (37.1 ºC) E Barreiras (36.7 ºC). >

A primeira está localizada na região do Vale do São Francisco, e, as duas últimas, no extremo-oeste baiano. Ibotirama não aparece no topo do ranking sozinha. A cidade registrou a mesma temperatura que Aragarças, em Goiás. Com seus 33.8 ºC registrados na quinta (13), Salvador aparece apenas na 150º posição da lista. >

Ibotirama estar entre as cidades mais quentes do país não é novidade. A proximidade com o Rio São Francisco até ajuda na sensação de umidade, mas os termômetros não mentem. No dia 7 de março, o município foi o 3º mais quente do Brasil. >

Nem fazia tanto calor em outubro de 2023, quando os baianos correram para renovar seus estoques de climatizadores no município. Na ocasião, os equipamentos sumiram das prateleiras, como mostrou o CORREIO. >

Previsão do tempo

Para esta sexta-feira (14), a previsão é os termômetros marquem até 37 ºC em Ibotirama. Deve fazer sol durante o dia, com nuvens aparecendo no final da tarde, mas sem previsão de chuva, segundo o Climatempo. >