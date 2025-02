QUENTE DEMAIS

Calorão: saiba até que temperatura o corpo aguenta sem passar mal

A resistência é menor do que se supunha

O corpo humano tem limites bem definidos para suportar o calor sem sofrer danos graves, embora ainda não se saiba com precisão qual é o limite exato. A maioria dos estudos considera que a temperatura de bulbo úmido (TBU) de 35ºC é o ponto crítico. Isso equivale a cerca de 39,4ºC com 75% de umidade ou 46,1ºC com 50% de umidade, condições que, embora pareçam extremas, não são impossíveis de ocorrer. Novos estudos indicam que o limite real de sobrevivência pode ser bem mais baixo, em torno de 31ºC de TBU, o equivalente a 40ºC com 50% de umidade relativa, com uma sensação térmica de 55ºC.>