CALOR

Ibotirama registra a 3ª temperatura mais alta do país; veja outras três cidades baianas que ficaram acima de 35º

Dados são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet)

Millena Marques

Publicado em 7 de março de 2025 às 07:34

Calor ficará insuportável Crédito: Shutterstock

Uma cidade baiana marcou 37,8°C na quinta-feira (6) e entrou no pódio das três mais quentes do Brasil. Trata-se de Ibotirama, no Vale do São Francisco. Os dados são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). >

Quem ocupa as primeiras posições são os municípios de Patos, na Paraíba, com 38°C, e São Gabriel, no Rio Grande do Sul, que registrou 37,9°C. >

Outras três cidades baianas registraram temperaturas acima de 35°C. Foram elas: Barreiras (36°C), no extremo oeste baiano, Barra (35,7°C) e Curaça (35,7°C), ambas no Vale São-Franciscano da Bahia .>

A onda de calor que se espalhou sobre o Sul, parte do Sudeste e do Centro-Oeste do país vem mantendo as temperaturas bastante elevadas em muitas áreas dessas regiões.>