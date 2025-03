CALOR

13 cidades baianas registram temperaturas acima de 35 ºC; veja quais são

Máxima registrada no estado foi de 37.7 ºC

Maysa Polcri

Publicado em 17 de março de 2025 às 09:42

Barreiras está entre as cidades mais quentes Crédito: Reprodução/Prefeitura de Barreiras

Treze cidades baianas registraram temperaturas acima dos 35 ºC nas últimas 24 horas. A mais quente delas foi Ibotirama, na região do Vale do São Francisco, onde os termômetros marcaram 37.7 ºC. O município teve a quinta maior temperatura do Brasil no domingo (16), segundo informações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). >

Um dia antes, no sábado (15), e na quinta-feira (13), Ibotirama ficou no topo do ranking das cidades mais quentes do país. A temperatura registrada foi 39,1 ºC em ambos os dias. >

Enquanto o verão não termina, moradores do interior baiano enfrentam o calor intenso. A estação mais quente do ano termina na quinta-feira (20). >