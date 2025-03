CALOR

Das dez cidades mais quentes do Brasil, cinco são baianas; veja

Barra registrou a segunda maior temperatura do país, com 37.1 ºC

Maysa Polcri

Publicado em 28 de março de 2025 às 10:48

A sensação térmica em Ibotirama chegou aos 42ºC Crédito: Divulgação/Prefeitura

Na lista das dez cidades brasileiras que registraram as maiores temperaturas na quinta-feira (27), cinco estsão localizadas na Bahia. O estado dominou as altas temperaturas, como aponta o ranking divulgado diariamente pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O município baiano mais quente foi Barra, com 37.1 ºC, que só ficou atrás de Pão de Açúcar (AL), com 37.5 ºC. >

As altas temperaturas foram registradas nas regiões do Vale do São Francisco, nordeste, centro-norte e oeste. No mesmo dia, 136 cidades baianas estavam sob alerta de chuvas e ventos intensos, como mostrou o CORREIO. >

Os municípios que aparecem na lista dos dez mais quentes são, além de Barra: Euclides da Cunha (36.7 ºC), Itaberaba (36.5 ºC), Curaçá (36.4 ºC) e Ibotirama (36.3 ºC). >

O top 10 abaixo tem ainda cidades de Alagoas, Minas Gerais, Paraíba e Rio de Janeiro. Veja a lista completa abaixo. >

O outono no Hemisfério Sul começou no dia 20 de março e termina no dia 20 de junho. A estação é considerada de transição entre o verão quente e úmido e o inverno frio e seco. Neste período, as chuvas são mais escassas no interior do Brasil, em particular no semiárido nordestino.>

Cidades com as maiores temperaturas na quinta-feira (27)