MAU TEMPO

136 cidades baianas estão sob alerta de chuvas intensas; veja a lista

Também são esperados ventos intensos de até 60 quilômetros por hora

O outono no Hemisfério Sul começou no dia 20 de março e termina no dia 20 de junho. A estação é considerada de transição entre o verão quente e úmido e o inverno frio e seco, principalmente no Brasil Central. Neste período, as chuvas são mais escassas no interior do Brasil, em particular no semiárido nordestino. >