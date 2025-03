OUTONO

Tá quente! Três cidades baianas registram 37 ºC

Estação mais quente terminou, mas temperaturas seguem altas

Maysa Polcri

Publicado em 21 de março de 2025 às 06:51

Saiba quais são as cidades Crédito: Marina Silva/ Arquivo CORREIO

Três cidades baianas registraram 37 ºC na quinta-feira (20), noprimeiro dia do outono. Apesar do fim do verão, as temperaturas devem continuar acima da média no estado. Brumado, Curaçá e Delfino foram os municípios com as maiores temperaturas da Bahia na quinta-feira (20), segundo informações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). >

Os termômetros de Brumado, no centro-sul, e Curaçá, na região do Vale do São Francisco, marcaram a mesma temperatura máxima: 37.1 ºC. No ranking das cidades mais quentes do dia, as baianas ficam na 17º posição. Delfino registrou 37 ºC. >