Treinar musculação no inverno faz mais efeito? Veja vantagens

É importante manter uma rotina de exercícios adequada mesmo durante a estação mais fria do ano

Publicado em 30 de junho de 2025 às 17:09

Treinar no frio ajudar a queimar mais calorias Crédito: Imagem: NassornSnitwong | Shutterstock

Durante o inverno, é comum que as pessoas reduzam a rotina de exercícios físicos, com o intuito de fugir do frio. No entanto, engajar-se em um programa de treinos durante esta estação pode trazer notáveis benefícios para a saúde e o bem-estar, tanto do corpo quanto da mente. >

A prática regular de musculação no inverno, por exemplo, oferece vantagens que vão além do mero desenvolvimento muscular e da melhoria da força. “Treinar em dias frios pode ser mais desafiador, mas é importante se manter motivado e evitar o desânimo. Lembre-se dos benefícios a longo prazo que uma rotina de treinos pode trazer para a saúde e o bem-estar do corpo e da mente, independentemente da estação do ano”, afirma Lucas Meireles, coordenador do Tonus Gym — rede de Studios do Grupo Smart Fit voltada para a musculação. >

Para te ajudar a manter a rotina de exercícios físicos durante o inverno, veja alguns benefícios da prática de musculação durante esta época do ano! >

1. Queima mais calorias

O aumento da massa muscular resultante da musculação gera maior gasto calórico, o que é especialmente benéfico para evitar o ganho de peso, resultado comum nesta estação do ano. “Durante o inverno, nosso corpo gasta energia adicional para manter-se aquecido. Ao praticar musculação, você não apenas fortalece seus músculos, mas também acelera o metabolismo”, explica Lucas Meireles. >

2. Previne lesões

Ao fortalecer os músculos e estabilizar as articulações por meio do treinamento de musculação, é possível preparar o corpo para enfrentar não apenas os desafios dos exercícios, mas também para outras atividades físicas do dia a dia. “A construção de uma musculatura sólida reduz significativamente o risco de lesões durante a prática esportiva, permitindo que você desfrute de uma rotina ativa com mais segurança”, acrescenta. >

3. Melhora o humor

Durante o inverno, é comum haver uma diminuição no bom humor, devido não só aos dias mais frios, mas também pela menor luz solar e as mudanças na rotina diária. No entanto, a prática regular de musculação pode ser um poderoso aliado para elevar o ânimo. >

“Ao se exercitar, você libera endorfinas, hormônios relacionados ao prazer e ao estado de felicidade. Essa liberação hormonal pode ajudar a melhorar o humor, reduzir o estresse e aumentar a sensação geral de bem-estar, contribuindo para uma perspectiva mais positiva durante o inverno”, explica o profissional. >

4. Controla o apetite

Durante o inverno, é comum sentir mais fome por causa da vontade maior de consumir alimentos calóricos para aquecer o corpo. No entanto, a prática regular de musculação ajuda a regular os hormônios ligados à fome e à saciedade, como a grelina e a leptina. Assim, a atividade aumenta o metabolismo e a queima calórica, equilibrando o apetite e evitando o consumo exagerado de alimentos. >

A musculação favorece um sono mais profundo e restaurador Crédito: Imagem: Leszek Glasner | Shutterstock

5. Proporciona maior qualidade de sono

Após praticar exercícios físicos , o corpo precisa de tempo para se recuperar e repor as energias — e é durante o sono que esse processo ocorre. “Ao engajar-se em uma rotina de musculação, você experimentará um sono mais profundo e restaurador”, comenta Lucas Meireles, que acrescenta: “Os exercícios físicos promovem um efeito relaxante no corpo e na mente, reduzindo a tensão e proporcionando uma sensação de tranquilidade, que contribui para uma qualidade de sono aprimorada”. >

6. Ajuda a manter o corpo aquecido

A prática da musculação durante o inverno é uma ótima forma de manter o corpo aquecido de maneira natural. Isso porque os exercícios de força ativam a circulação sanguínea, aumentam a temperatura corporal e estimulam o metabolismo, que tende a ficar mais lento nos dias frios. Além disso, ao movimentar os músculos e realizar esforços físicos, o corpo gera calor interno, combatendo a sensação de frio. >

7. Fortalece a imunidade

O inverno é conhecido por ser um período de maior incidência de gripes, resfriados e outras doenças sazonais. Ao praticar exercícios físicos, incluindo a musculação , ocorre o fortalecimento do sistema imunológico e, consequentemente, a prevenção de possíveis doenças. >

“Os exercícios aumentam a circulação sanguínea, melhoram a oxigenação dos tecidos e estimulam a liberação de substâncias que fortalecem a resposta imunológica do organismo, tornando-o mais resistente a doenças e infecções típicas do inverno”, esclarece Lucas Meireles. >

Aquecimento prévio é fundamental

Antes de praticar a musculação durante o inverno, é importante tomar alguns cuidados. Para isso, Lucas Meireles recomenda: elevar a temperatura corporal e ativar os músculos e articulações antes de iniciar o treino, caso contrário, o risco de lesões torna-se bem maior. >

Além disso, o treinador argumenta que não existem contraindicações específicas para fazer musculação no frio, mas que é importante realizar um aquecimento prévio, vestir-se adequadamente, manter-se hidratado e evitar treinar exposto ao ar livre, principalmente em condições extremas. >

“Além disso, não sinta culpa por falhar, afinal, é sempre possível tentar novamente. Outra dica que pode ajudar, é escolher um lugar onde você fique confortável para treinar, e ter uma playlist própria pode ser um grande incentivo. Por fim, foque nos resultados e em seu progresso, isso será um combustível para continuar malhando”, finaliza o especialista. >