SALVADOR

Duas pessoas são baleadas durante tentativa de assalto em frente ao Mercado Modelo

Dois homens foram baleados na tarde desta terça-feira (24) na Praça Visconde de Cayru, no bairro do Comércio, em Salvador. O caso ocorreu em frente a um dos pontos turísticos mais populares da cidade, o Mercado Modelo. Policiamento foi reforçado na região.

A Polícia Militar foi acionada e encontrou as vítimas em atendimento pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). "Ao chegarem, os militares constataram o fato, sendo os feridos socorridos por prepostos do Samu. As circunstâncias do ocorrido serão apuradas pela Polícia Civil e o policiamento foi intensificado na localidade", diz a nota da PM.