Duas pessoas são baleadas em posto de saúde no Rio Vermelho

Duas pessoas foram baleadas na Unidade Básica de Saúde Vila Matos, no bairro do Rio Vermelho, na manhã desta sexta-feira (25). Segundo testemunhas, eles estavam na parte interna do posto, quando foram baleados.



O crime aconteceu por volta de 7h30. O atendimento começa às 8h. Equipes da unidade de saúde prestaram os primeiros socorros e ambulâncias do Samu também foram enviadas ao local para atender as vítimas.



Em nota, a Polícia Militar informou que policiais da 12ª CIPM receberam a informação de que uma mulher havia sido baleada próximo a uma unidade de saúde. No local, os PMs verificaram que, além da mulher, um homem também havia sido atingido.