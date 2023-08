Posto de saúde da Vila Matos tem serviço suspenso após tentativa de feminicídio

A Unidade Básica de Saúde da Vila Matos, localizada em frente a Praia da Paciência, teve o atendimento suspenso após dois pacientes terem sido baleados no local por volta das 7h30 desta sexta-feira (25). De acordo com informações preliminares, um homem teria tentado matar a ex-companheira, que estava na unidade para marcação de consultas, e foi atingida de raspão na cabeça.

O disparo ricocheteou e acertou a mão de um outro paciente idoso também de raspão. Os dois receberam os primeiros socorros ainda na unidade e, em seguida, foram conduzidos por equipes do SAMU para o Hospital Geral do Estado (HGE). A princípio, nenhuma das vítimas corre risco de vida.

Funcionários do local informaram para reportagem que o atendimento na unidade foi suspenso até a próxima segunda-feira (28). Os pacientes que precisam de curativos foram conduzidos para outras unidades ou receberam o material para fazer em casa, nos casos mais simples. Procurada para falar sobre o caso, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) não respondeu até o fechamento desta matéria.

Em nota, a Polícia Militar informou que policiais da 12ª CIPM receberam a informação de que uma mulher havia sido baleada próximo a uma unidade de saúde. No local, os PMs verificaram que, além da mulher, um homem também havia sido atingido. A PM diz também que ainda não há informações sobre quem atirou nas vítimas, nem a motivação do crime.

No local, porém, funcionários e pacientes informaram que o homem seria de fato ex-companheiro da mulher que tentou matar. Ainda de acordo com funcionários, ele era paciente do local e sabia que ela estaria na unidade pelo fato de ser um dia de marcação de consultas.