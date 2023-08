Ecstasy, cocaína, maconha e outras drogas são encontrados em encomendas dos Correios na Bahia

Uma operação do Departamento Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (Denarc) apreendeu maconha, cocaína e centenas de drogas sintéticas em encomendas no Centro de Tratamento de Cartas e Encomendas dos Correios (CTCE), na Via Parafuso, em Simões Filho, nesta quinta-feira (31). O valor das drogas apreendidas pode ultrapassar os R$ 500 mil. Esta é a quarta fase da Operação Correios realizada neste ano. Foram apreendidos mais de 500 comprimidos de ecstasy, três quilos de cocaína e pasta base; cerca de dois quilos de maconha, entre tabletes e porções; haxixe, dez cigarros eletrônicos e uma pedra de crack. As drogas estavam escondidas em pacotes e em uma caixa de som.

Segundo a polícia, as encomendas com drogas vinham de outros estados, como São Paulo, Sergipe e Rio Grande do Sul, e tinham como destino várias cidades baianas. Havia também encomendas saindo da Bahia para outras regiões do país, como uma apreendida com 12 frascos de THC líquido que seguiria de Itacaré para Vitória, no Espírito Santo.