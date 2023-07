Edição do CORREIO nesta quarta (19) trará copo do Dia do Amigo

Nesta quinta-feira (20), é comemorado o Dia do Amigo. Por isso, o CORREIO traz pra você uma ótima oportunidade de presentear aqueles e aquelas com quem multiplicamos as alegrias e dividimos as tristezas da vida. Os leitores que comprarem a edição do jornal nesta quarta (19) poderão adquirir também um copo personalizado. O copo será vendido com o jornal, por 5 reais, em todos os pontos de vendas, exceto grandes redes (supermercados).



Disponível em três versões diferentes, o produto traz, estampadas, frases populares entre amigos: "Agradeço os conselhos, mas não vou seguir nenhum!"; "O que a farra uniu, nenhuma distância separa!"; e "Valeu por me aturar! Não faz mais que sua obrigação". Além disso, os três copos têm, escrito, "Feliz Dia do Amigo".