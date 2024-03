FACULDADE

Edital da segunda chamada do Sisu 2024 é publicado pela Ufba

O edital de matrícula para os candidatos classificados na segunda chamada no processo seletivo do Sistema de Seleção Unificada (SISU) 2024 foi divulgado pela Universidade Federal da Bahia (Ufba) nesta segunda-feira (25). Veja aqui .

As pessoas selecionadas, sem exceção, deverão efetuar o envio online de todos os documentos exigidos no edital, através do site e anexar a documentação para análise para garantir a ocupação da vaga, campi Salvador, Camaçari ou Vitória da Conquista.