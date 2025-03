OPORTUNIDADE

Edital oferece 38 vagas para nutricionista com salário de R$ 3,5 mil; veja tudo sobre a seleção

Aprovados vão contar ainda com benefícios como plano de saúde, auxílio transporte e alimentação

As inscrições para o processo seletivo serão realizadas entre os dias 14 de abril a 1º de maio de 2025 e vão ocorrer, exclusivamente, pela internet . A taxa de inscrição é de R$ 110 e pode ser paga até o dia 2 de maio. As inscrições pagas fora do prazo estabelecido no boleto serão desconsideradas, sem possibilidade de ressarcimento, segundo o edital. Ainda de acordo com o edital, o processo Seletivo Simplificado será constituído de etapa única, com a prova objetiva marcada para o dia 8 de junho. A avaliação vai ocorrer no turno vespertino, e terá duração máxima de 4 horas. Será das 13hn às 17h, em locais e horários que serão divulgados no Cartão Informativo, que será disponibilizado até o dia 27 de maio de 2025.>