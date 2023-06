'Ele não esperava uma maldade dessa', diz mãe de entregador sequestrado e morto

O adolescente era entregador de pizza e foi visto pela última vez na noite de sábado (24). Crédito: Reprodução

"Ele sempre dizia: tem lugar que eu entro e outros que não. Porém, aqui no bairro, ele pensou que estava seguro", fala a mãe de Michel Lucas Silva Santos, 16 anos, entregador encontrado morto na Rua Nova Aliança, em Praia Grande, na manhã de domingo (25). Ela prefere não se identificar por medo de represálias, mas aponta que o filho, que começou a trabalhar como entregador há dois meses, teria sido sequestrado por traficantes na noite do último sábado (24).

A mãe de Michel conta que ele saiu para entregar uma pizza e foi sequestrado no fim de linha. "Aqui no começo de Mirantes é uma facção que domina e lá, no fim de linha do bairro, é outra. Só que ele não devia nada a ninguém e, por isso, entrava em todos lugares aqui", relata, ainda abalada com a morte do filho. A família ainda tentou localizar o entregador com a polícia antes que ele fosse morto, mas não conseguiu.

A mãe procurou a 18° Companhia Independente da Policia Militar (CIPM/Periperi) na noite de sábado depois de ser comunicada do desaparecimento do adolescente. Porém, equipes da companhia realizaram buscas no bairro de Mirantes e não localizaram Michel ou a motocicleta com a qual ele trabalhava. Na manhã seguinte, no entanto, os agentes receberam uma denúncia do corpo do jovem atrás da garagem de ônibus do bairro de Praia Grande.

De acordo com informações, além de sequestrado, o entregador teria sido torturado e executado. O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) investiga o caso e aguarda o laudo do Departamento de Polícia Técnica (DPT) para confirmar a possibilidade. A Policia Civil (PC) vai investigar ainda a autoria e a motivação do crime.

Para a família, porém, a razão é evidente. "Eles fazem essa maldade por causa dessa guerra de facção. Chegaram a sequestrar um rapaz no fim de linha, mas ele teve a sorte de ser solto. Meu filho, infelizmente, não", desabafa a mãe do entregador. Em Mirantes, há uma disputa entre os grupos criminosos Bonde do Maluco (BDM) e Comando Vermelho (CV), mas ela não soube informar qual atua no fim de linha.

Ainda de acordo com a mamãe, pessoas do bairro evitam até pegar ônibus na área para não serem vítimas da ação dos traficantes.

Em Mirantes, Michel morava com a mãe, a vó e um irmão de 18 anos. Apesar da idade, ele já tinha dois empregos para ajudar a pagar as contas dentro de casa. "De tarde, ele trabalhava em uma borracharia daqui e, na parte da noite, fazia essas entregas. Era para ajudar a gente e também ter o dinheirinho dele. Era um menino trabalhador, que não fazia nada a ninguém", diz a mãe, sem conseguir segurar o choro ao comentar do filho.

Ainda segundo ela, fora a dedicação no trabalho, Michel era a alegria da casa. "Ele brincava muito com a gente, gostava de dar risada, dançar e se divertir. A casa já está mais triste, todo mundo sentindo a falta das brincadeiras de Michel. Não consegui entender ainda que um menino bom como ele é teve esse destino, não me conformo", relata ela.