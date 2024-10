ELEIÇÃO

54 chapas disputam comando da OAB na Bahia; votação será dia 19

As chapas estão na busca pelos votos dos mais de 54 mil advogados do estado

Marcada para o próximo dia 19, a eleição da Ordem dos Advogados do Brasil, secção Bahia (OAB-BA), conta com 54 chapas, conforme edital publicado nesta segunda-feira, 21, no Diário Eletrônico da OAB-BA. Advogados e advogadas inscritos na entidade, mais de 54 mil, vão escolher, das 9h às 17h, conselheiros seccionais, federais pela Bahia e diretorias de todas as subseções do estado para o triênio de 2025/2027.