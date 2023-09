Elevador Lacerda passará por reforma e revitalização

Meio de locomoção para soteropolitanos e turistas e um dos principais cartões-postais da cidade, o Elevador Lacerda passará por uma reforma. O contrato foi firmado esta semana entre a Prefeitura de Salvador, através da Secretaria Municipal de Mobilidade, e a empresa Elevadores Otis. A homologação foi publicada no Diário Oficial de quarta-feira (30). Ao todo, serão reformadas e revitalizadas as quatro cabines que compõem o ascensor.



O valor global do contrato é de R$ 4.358.627,00. A data da reforma ainda será definida pela gestão municipal. O Elevador Lacerda tem 72 metros de altura e duas torres: uma que sai da rocha e perfura a Ladeira da Montanha, equilibrando as cabines, e outra, mais visível, que se articula à primeira torre, descendo até ao nível da Cidade Baixa.