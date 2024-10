PONTO TURÍSTICO

Elevador Lacerda será entregue em dezembro após reforma; veja mudança

Equipamento já está 80% concluído

Da Redação

Publicado em 24 de outubro de 2024 às 10:22

Elevador Lacerda passa por requalificação Crédito: Lucas Moura / Secom PMS

As obras de requalificação do Elevador Lacerda, um dos pontos turísticos mais icônicos de Salvador e importante meio de transporte para a população, já estão 80% concluídas. Com previsão de entrega para dezembro, a requalificação está sendo conduzida pela Superintendência de Obras Públicas (Sucop), vinculada à Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra), e pela Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob).

A Semob já substituiu as cabines 1 e 2 do elevador por novas, com nova iluminação, ar-condicionado e motor de resgate, equipamento necessário para o caso de problemas no motor principal. No momento, está sendo feita a troca das cabines 3 e 4 para maior comodidade dos usuários do ascensor.

A Sucop está conduzindo todas as demais intervenções estruturais e já realizou a remoção dos revestimentos antigos, o assentamento de novos revestimentos nas paredes, a instalação de novas esquadrias, a renovação das instalações elétricas e hidráulicas e a finalização de alguns detalhes, como peitoris, rodapés, bancadas em mármore, pintura interna e externa e a restauração da fachada.

Atualmente, a parte sob responsabilidade da Sucop está em fase de conclusão dos revestimentos e de instalação das estruturas metálicas, incluindo guarda-corpos, escadas de acesso aos entrepisos e perfis para iluminação. Os próximos passos são os serviços de impermeabilização das lajes e a instalação do sistema de climatização dos saguões Cidade Alta e Baixa. Na fachada, a equipe de restauração trabalha nos acabamentos com argamassa armada. A obra também contempla a reforma da subestação, com troca do gerador e reforma dos transformadores.

Orlando Castro, superintendente da Sucop, destacou a importância da requalificação do Elevador Lacerda, um dos principais cartões-postais de Salvador: “Cada etapa da obra tem sido realizada com grande precisão, assegurando que esse patrimônio histórico seja restaurado com a máxima qualidade. Dessa forma, a população poderá contar com um espaço completamente revitalizado, mais moderno e seguro, mantendo a essência do nosso símbolo cultural.

Uma das novidades previstas no projeto será a liberação das varandas situadas nos espaços laterais do acesso da Cidade Alta, na Praça Municipal. Para isso, a sorveteria A Cubana, instalada no Elevador Lacerda desde o final da década de 1930 e que ainda hoje é uma referência ligada ao monumento, será realocada para o hall de acesso onde atualmente funciona o Centro de Atendimento ao Turista. Isso permitirá resgatar o caráter original de varanda aberta dos espaços laterais, ao mesmo tempo em que vai melhorar o fluxo de movimento dos usuários do elevador.

Serão implementadas bilheterias nos acessos da Praça Municipal e do Comércio, onde os passageiros poderão fazer o pagamento da tarifa para embarcar no elevador, extinguindo a cobrança na catraca. A ideia é evitar a formação de filas longas para acessar os elevadores, sobretudo nos horários de pico e em períodos de alta demanda.

Além disso, a Maquete de Salvador, que apresenta com riqueza de detalhes a cidade reduzida, vai ficar ao lado do elevador em uma área de aproximadamente 100 metros quadrados para que a população e os turistas possam verificar cada ponto da cidade, a topografia, os bairros, as estações de transbordo, a Arena Fonte Nova, as vias e os pontos turísticos, entre outros elementos simbólicos da capital.

O secretário de Mobilidade, Fabrizzio Müller, destaca que além de ser um dos principais pontos turísticos de Salvador, o Elevador Lacerda é um dos equipamentos históricos mais importantes para a cidade. “Foi um dos principais responsáveis pelo desenvolvimento da nossa cidade, e hoje é um dos meios de transporte mais utilizados por baianos e turistas que transitam entre as cidades alta e baixa. Essa requalificação vai destacar ainda mais toda a grandiosidade desse equipamento”.

O projeto de restauração e requalificação do Elevador Lacerda envolve a atualização técnica da infraestrutura (ar-condicionado, elétrica, sistema de segurança e contra incêndio, entre outros), associada a um tratamento estético que reduza ao máximo o impacto visual e do espaço interno do ascensor.

Dessa forma, os forros do teto serão substituídos por soluções técnicas de menor interferência, enquanto os revestimentos terão materiais de alta resistência e durabilidade. O piso das estações será em granito marrom antiderrapante.

Já o saguão da estação Cidade Baixa terá novas clarabóias e paredes revestidas parcialmente com painéis em azulejos artesanais na cor branco. No passadiço e estação da Cidade Alta do elevador, as paredes receberão pintura acrílica na cor bege claro, além de esquadrias substituídas por um novo sistema que faz referência às composições originais de 1930, porém, agora com caixilhos de alumínio com pintura branca e venezianas móveis de vidro, que poderão ser abertas para permitir a ventilação natural.

O nome “Lacerda”, existente desde 1930 no topo da fachada do edifício voltado para a Praça Municipal, será restaurado e adequadamente iluminado. Na Cidade Baixa, por sua vez, serão criados novos gradis metálicos sobre as três portas de acesso, com as palavras “Entrada”, “Lacerda” e “Saída”.

“O que a Prefeitura está fazendo, na verdade, é recuperar características e arquitetura originais do elevador, quando ele foi ampliado em 1930. Tivemos que fazer um estudo da história deste monumento, analisar como ele foi pensado. Nos debruçamos sobre todas as documentações desde a construção de 1873 até hoje. Fizemos um estudo detalhado de toda a história do Lacerda para poder traçar o melhor projeto”, declarou Tânia Scofield, presidente da FMLF.