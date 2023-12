Em 24 horas, Salvador registrou chuva esperada para todo o mês

Salvador registrou 64,6 milímetros no acumulado de chuvas entre a noite de terça e quarta-feira. Crédito: Ana Lucia Albuquerque/CORREIO

Em 24 horas, choveu 64,6 milímetros em Salvador, – quantidade registrada no Alto do Cabrito – segundo apontou a Defesa Civil da cidade (Codesal) em boletim enviado por volta das 21h40 desta quarta-feira. A normal climatológica esperada para todo o mês de dezembro era de 63,4 milímetros. Porém, em apenas duas horas, em diversos pontos da capital, foram registrados acumulados de chuva superiores aos 50 milímetros.



De acordo com Sosthenes Macêdo, diretor-geral da Codesal, ainda que o registro da quantidade de chuva esperada para um mês ocorrer em apenas um dia não ser algo comum, a quebra de expectativas em relação à normal climatológica tem sido cada vez mais corriqueira. “Infelizmente, tem se tornado comum essas mudanças do que tínhamos de ciclo histórico, porque os extremos climáticos têm acontecido de forma cada vez mais corriqueira. A mudança do clima tem acontecido muito por conta dos gases de efeito estufa”, explica.

O mau tempo que atingiu Salvador nesta quarta-feira, no entanto, teve como motivação principal a atuação de um Vórtice Ciclônico de Altos Níveis (VCAN), que provoca a ocorrência de chuvas fracas a moderadas, acompanhadas por raios e trovões, ocasionando alagamentos pontuais.

As chuvas se apresentaram durante toda a quarta-feira, mas atingiram seu pico no final da tarde. O bairro mais impactado foi o da Palestina, que, em uma hora e meia, aproximadamente entre 18h e 19h30, computou 53 milímetros de chuva. Outros locais também foram afetados. Ao lado do antigo Centro de Convenções, no bairro do Stiep, a fiação de um poste chegou a explodir no final da tarde. Na Ladeira da Barra, por volta das 19h, uma árvore caiu e travou o trânsito no local.

Segundo Sosthenes Macêdo, a motivação para a queda de muitas árvores se deve às fortes rajadas de vento, que atingiram 63km/h, a velocidade mais intensa de todo o ano de 2023. “Com a chuva, houve um sobrepeso no vegetal, no caso, as árvores. Na sequência disso, com essas fortes rajadas, muitas árvores caíram em Salvador”, explicou.

Entre 9h e 21h, os 10 maiores acumulados chuvas registradas pela Defesa Civil de Salvador foram em Alto do Cabrito (64,6mm), Saramandaia (63,6mm), Campinas de Brotas (63,4mm), Nova Esperança (62,1mm), Itacaranha (61,4mm), Calçada (59,4mm), Liberdade - Vila Sabiá (58,8mm), Pituba - Parque da Cidade (58,0mm), Palestina (57,8mm) e Bom Juá (57,6 mm).

Para esta quinta-feira (21), a previsão é de céu nublado, com pancadas de chuvas moderadas e risco para alagamentos e deslizamentos. A temperatura máxima deve atingir os 29°C, enquanto a mínima deve ficar em 25°C.