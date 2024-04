POLÍTICA

Em Caldeirão Grande, ACM Neto participa de 'Grande Encontro' com prefeito e vice

O vice-presidente do União Brasil, ACM Neto, participou nesta quinta-feira (25) do "Grande Encontro" em Caldeirão Grande, no Piemonte Norte do Itapicuru, junto com o o prefeito Candinho Guirra e o vice Paulo Henrique. Nesta quinta também é comemorado o aniversário da cidade. O deputado estadual Junior Nascimento (União) e o deputado federal Mario Negromonte Junior (PP) também participaram.