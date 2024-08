SEGURANÇA

Em uma semana, polícia prende 71 criminosos em Feira de Santana

Em meio a operações em conjunto das Polícias Civil e Militar, 71 criminosos foram presos em Feira de Santana, na última semana. De acordo com a Secretaria da Saúde do Estado (SSP-BA), houve uma intensificação de ações de combate às facções, através de repressão qualificada e trabalho de inteligência.

"As nossas ações de inteligência, em parceria com o trabalho ostensivo da PM, permitem alcançar os autores de crimes em Feira de Santana. Continuaremos atuando de forma incansável contra as facções", disse o delegado Yves Correia, titular da 1ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin).