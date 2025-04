EMPREGO

Embasa abre mais de 100 vagas de estágio com bolsa de R$ 607 em 13 áreas diferentes

Inscrições para o Programa Partiu Estágio do Governo da Bahia vão até 2 de maio

Carol Neves

Publicado em 7 de abril de 2025 às 11:29

Embasa Crédito: Alberto Freitas/Divulgação

A Embasa, empresa baiana de saneamento, está com inscrições abertas para 124 vagas de estágio em 2025 através do Programa Partiu Estágio do Governo do Estado. As oportunidades estão distribuídas em 13 áreas de formação, incluindo administração, diversas engenharias, direito, jornalismo e serviço social. >

Os interessados têm até o dia 2 de maio para se candidatar exclusivamente pelo site www.ba.gov.br. Podem participar estudantes regularmente matriculados em cursos de graduação presenciais, semipresenciais ou EAD de instituições com sede ou polo na Bahia, sejam elas públicas ou privadas.>

O programa oferece bolsa-auxílio no valor de R$ 607 mensais mais auxílio-transporte, com carga horária de 4 horas diárias (20 horas semanais). De acordo com o Edital 01/2025, terão prioridade na seleção: >

- Alunos cadastrados no CadÚnico >

- Quem cursou todo o ensino médio em escola pública >

- Bolsistas integrais de escolas particulares >

- Pessoas com deficiência (10% das vagas reservadas) >