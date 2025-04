OPORTUNIDADES

Empreendimentos do Litoral Norte devem gerar mais de 20 mil empregos nos próximos 10 anos

Costa do Sauípe deve gerar mais de 11.134 vagas, enquanto Baixios será responsável pela criação de outros 10.750 postos

Perla Ribeiro

Publicado em 14 de abril de 2025 às 09:42

Parte das vagas será para o complexo de Costa do Sauípe Crédito: Divulgação

Mais de 20 mil empregos devem ser gerados nos próximos 10 anos no Litoral Norte do estado, segundo estimativa de representantes do segmento empresarial com investimentos na região. Dois deles, Grupo Prima e Aviva, participaram de reuniões na Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre) para tratar de parceria com o Governo da Bahia para qualificação e intermediação de mão de obra. Em Costa do Sauípe, a construção e operação do parque aquático, Hot Park, além do retrofit do hotel Sol Grand Premium, devem gerar juntos mais de 11.134 empregos diretos e indiretos entre 2025 e 2029, de acordo com dados apresentados pela Aviva. >

O secretário da Setre, Augusto Vasconcelos disse que somente no empreendimento de Costa de Sauípe, inicialmente, serão gerados novos 1.500 postos de trabalho com carteira assinada, além da construção do parque aquático Hot Park. A prioridade da Setre, disse o gestor, é a de que seja absorvida a força de trabalho da região de entorno do empreendimento, fortalecendo a economia local para a geração de renda para todos.>

O grupo Prima já possui empreendimentos ativos em Baixio como o Hotel Ponta de Inhambupe e condomínio homônimo, além da pousada Aldeola, além disso, está apostando na construção e operação de outros resorts de luxo na localidade, localizada no município de Esplanada, que devem ser entregues entre 2027 e 2028, com aporte privado de R$ 5,6 bilhões. >

O projeto inclui a urbanização da Vila de Baixio, construção de um aeródromo, sistemas de energia renovável e ações de preservação ambiental para proteger biomas locais, como manguezais, dunas e a Mata Atlântica. O impacto socioeconômico também é significativo, com a previsão de mais de 10.750 empregos diretos e indiretos ao longo dos próximos dez anos. >

“A expectativa é a de que milhares de postos de trabalho sejam gerados na região nos próximos 10 anos. É fundamental assegurar que essas oportunidades cheguem para as comunidades no entorno desses empreendimentos e, por isso mesmo, temos desenvolvido diversas ações, como o curso de qualificação profissional e aprofundando a atuação do SineBahia, bem como atuando através da Superintendência de Economia Solidária para fortalecer os pequenos empreendedores que já atuam na região”, disse o secretário. >

O secretário de Turismo, Maurício Bacelar, afirmou que a ideia é trabalhar junto com a iniciativa privada para qualificar o destino Bahia. Todas as conversas ressaltaram a preocupação do Governo da Bahia com as questões socioambientais. “O governo tem buscado atrair novas oportunidades, mas de maneira sustentável, para assegurar também o desenvolvimento das populações da região”, disse, ainda, o gestor da Setre.>

Aproveitando a passagem do ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, por Salvador na quinta-feira, o secretário da Setre se reuniu com representantes do Grupo Prima, que está investindo em empreendimento no setor de hotelaria na localidade de Baixio, no município de Esplanada. Já o grupo Aviva se reuniu com os secretários da Setre e do Turismo, Maurício Bacelar, para apresentar detalhes do empreendimento de hotelaria e de um parque aquático, na Costa do Sauípe.>