Empresa de aviação deixa 72 passageiros à deriva em Noronha um dia após encerrar voos na Bahia

Para além do atraso, os passageiros ficaram cerca de 40 minutos na aeronave com o ar-condicionado desligado. As condições de higiene do avião, do modelo ATR-72, também eram precárias, com lixo e sujeira espalhados por entre as poltronas e no corredor, e o banheiro sujo e com mau cheiro.