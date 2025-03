SALVADOR

Empresa de elevadores oferece 65 vagas de estágio com bolsa de R$ 1,3 mil; veja

Taxa de contratação após programa é de 84%

A Otis Brasil está com vagas abertas para seu programa de estágio técnico, o Rota Escolar. Serão distribuídas 65 vagas em Salvador e outras 25 cidades, com bolsa de R$ 1,3 mil. As inscrições podem ser realizadas até o dia 16 de maio. >