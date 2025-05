SALVADOR

Nova contenção de encosta é entregue e beneficia 50 famílias em Canabrava

Intervenção envolveu 720 m² de área em solo grampeado, além de sistema de drenagem

Como parte da estratégia de prevenção aos desastres naturais em áreas de risco para deslizamentos de terra em Salvador, a Prefeitura entregou, nesta sexta-feira (9), mais uma contenção de encosta na cidade. Com investimento de R$ 1,5 milhão, a estrutura foi entregue pelo prefeito Bruno Reis na Rua Alameda 7, em Canabrava.>

“Mais uma contenção definitiva nessa região, que já sofreu no passado com deslizamentos. Essa obra vai atender cerca de 50 famílias que moram no entorno, trazendo mais tranquilidade. O trabalho de proteção de áreas de risco nos últimos anos tem feito a diferença. Graças a esses investimentos, por exemplo, passamos por oito dias de chuvas intensas em nossa cidade. Foram mais de 425 milímetros, e resistimos”, destacou Bruno Reis.>