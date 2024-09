SALVADOR

Empresário é baleado durante de tentativa de sequestro no Retiro

Vítima entrou em luta corporal com os suspeitos, que realizaram disparos e a agrediram

Elaine Sanoli

Publicado em 10 de setembro de 2024 às 17:07

Vítima entrou em luta corporal com os suspeitos Crédito: Reprodução

Um comerciante do ramo de compra e venda de veículos, foi vítima de uma tentativa de sequestro na manhã desta terça-feira (10), na Avenida San Martins, no bairro do Retiro, em Salvador. Apesar de ter conseguido fugir, a vítima foi baleada na ação.

O caso foi registrado na 2ª Delegacia Territorial (DT) da Liberdade. Segundo informações preliminares da Polícia Civil, o proprietário de uma loja de veículos foi abordado por uma dupla armada, que tentou sequestrá-lo, o obrigando a entrar em um veículo.

A vítima entrou em luta corporal com os suspeitos, que realizaram disparos e a agrediram. Apesar do ferimento, o empresário conseguiu fugir.

O filho da vítima afirmou que estava no momento do crime e tentou, junto ao pai, lutar contra os criminosos. No vídeo, ao qual o CORREIO teve acesso, os dois homens chegam ao estabelecimento em um carro branco e descem do veículo apontando a arma para a vítima. O homem é empurrado para dentro do carro, enquanto o filho e uma mulher continuam tentando retirá-lo do veículo.

Policiais militares da 37ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) foram acionados para averiguar a informação de indivíduos armados em um estabelecimento comercial situado na região do Largo do Retiro. Ao chegarem, os militares mantiveram contato com as pessoas presentes no local, mas os criminosos já haviam fugido. Buscas foram realizadas, mas nenhum suspeito foi localizado. A polícia investiga o caso para identificar os suspeitos.

Recorrência na região

Há três meses, no dia 6 de julho deste ano, um outro comerciante foi vítima de tentativa de sequestro, na mesma avenida - San Martin - na região do bairro do IAPI. O empresário de 40 anos, dono de uma loja de resíduos metálicos chegou a lutar com os dois suspeitos armados que tentaram colocá-lo à força dentro de um carro.

De acordo com a vítima, por volta de 7h30, foi surpreendido por dois homens armados na porta de sua loja. Ele afirmou que, até então, nunca havia visto os suspeitos em sua loja e que temia o que poderia lhe acontecer ao entrar no veículo com os homens armados. "No momento o que eu pensava era em estar longe deles, não conheço eles, não sei o que eles iriam fazer comigo, não faço nada com ninguém, não tenho problema com ninguém. Fiquei [com medo], sim, mas eu pensava [que] se eles me levassem seria pior", contou, na época.

Nos vídeos da câmera de segurança, o homem aparecia sendo arrastado para fora da loja e forçado a entrar no carro. No entanto, o empresário resistiu à abordagem e lutou com os suspeitos. Durante o embate, o empresário teve pequenas escoriações na perna direita e nos dois braços, mas não precisou de atendimento médico.