Encontro sobre saúde mental está com inscrições gratuitas abertas

A primeira edição do Bom Viver Convida – Encontros sobre Saúde Mental será no dia 17 de abril

Publicado em 29 de março de 2024 às 11:55

Psiquiatra André Gordilho Crédito: Divulgação

A primeira edição do Bom Viver Convida – Encontros sobre Saúde Mental está com inscrições abertas. O evento acontecerá no dia 17 de abril, às 19h30, no auditório do Salvador Trade Center, Caminho das Árvores.

O evento é realizado pelo Grupo Bom Viver, que se dedica ao tratamento de transtornos mentais e dependência química há quase 30 anos, em Salvador. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas pelo site www.bomviverssa.com.br/bomviverconvida

A primeira edição do Bom Viver Convida terá a presença do geriatra Adriano Gordilho e condução do psiquiatra André Gordilho, que vão falar, respectivamente, sobre “Demências e o papel do diagnóstico diferencial” e “Depressão na terceira idade: como identificar e tratar”.

“As pessoas precisam conhecer mais sobre as doenças relacionadas à terceira idade, faixa que vem crescendo de forma exponencial no Brasil. O primeiro encontro será específico sobre esse universo, mas a cada edição o Bom Viver Convida trará um novo tema sobre saúde mental. É um processo educativo tanto para a população quanto para os profissionais de saúde”, destaca o psiquiatra André Gordilho, diretor técnico-médico do Grupo Bom Viver.

Sobre os profissionais

Dr. Adriano Gordilho – (CRM-BA 5606 | RQE 12402)

Médico especialista em Geriatria pela SBGG e pela ABM, especialista em Geriatria e Gerontologia pela PUC RS. Ex-presidente da SBGG Nacional (2002-2004), presidente da Abraz-BA e Diretor Médico do Instituto Longevitat.

Dr. André Gordilho – (CRM-BA 12917 | RQE 6207)