SALVADOR

Enfermeira é acusada de racismo contra gerente de pet shop: 'Petista, baixa e preta'

Profissional da saúde foi afastada do hospital onde trabalha

A gerente de operações do Hospital Mater Dei Salvador, a enfermeira Camilla Ferraz Barros, é acusada de cometer racismo contra uma funcionária da loja Petz, no bairro de Imbuí, neste sábado (4). Durante uma confusão, que foi gravada e compartilhada nas redes sociais, ela chamou a gerente da unidade de "petista, baixa e preta". O caso foi registrado na 9° Delegacia (Boca do Rio).