REPERCUSSÃO

Enfermeira é demitida após denúncia de racismo em pet shop de Salvador

Profissional da saúde, identificada como Camilla Ferraz Barros, foi flagrada chamando funcionária de 'petista, baixa e preta'



Esther Morais

Bruno Wendel

Publicado em 5 de janeiro de 2025 às 15:49

Mulher é acusada de racismo Crédito: Reprodução

A gerente de operações do Hospital Mater Dei Salvador e enfermeira Camilla Ferraz Barros foi demitida após ser denunciada por cometer racismo contra uma funcionária da loja Petz, no bairro de Imbuí, no último sábado (4). Em uma discussão - gravada e amplamente divulgada nas redes sociais - a profissional de saúde aparece chamando a gerente da unidade de "petista, baixa e preta". O caso foi registrado na 9° Delegacia (Boca do Rio).

Em nota, a Rede Mater Dei de Saúde confirmou que a enfermeira não faz mais parte do quadro de funcionários da empresa. Após a divulgação do caso, a entidade instaurou uma sindicância interna que envolveu a diretoria, o setor jurídico e compliance. A decisão foi comunicada neste domingo (5).

"A Rede não tolera qualquer ato discriminatório por parte de seus integrantes e reafirma seu compromisso com a igualdade e a inclusão. Comprometida com seus valores, a mantém uma postura firme contra todas as formas de discriminação, incluindo racismo, etarismo, homofobia e bullying", acrescentou.

A reportagem entrou em contato com Camilla Barros para ter um posicionamento após a repercussão do caso, mas não recebeu retorno até a última atualização da matéria.

Entenda o caso

De acordo com os funcionários do pet shop, a confusão aconteceu por volta das 14h, quando Camilla chegou à loja na companhia do marido, o co-piloto de uma companhia aérea. "Ele foi ao setor da farmácia e queria indicações para o uso de um remédio de verme, só que a gente não pode fazer isso. Ele não gostou da explicação da atende e começou a se alterar e puxou o crachá da colega", conta uma funcionária ao CORREIO, na manhã deste domingo (05).

Neste momento, a gerente da loja foi acionada, na tentativa de resolver a situação. "Ela gritava, dizendo que era juíza, que na segunda-feira ia mandar demitir e prender todo mundo. Foi aí que a nossa gerente chegou para tentar acalmá-la. Nisso ela (Camilla) agrediu a gerente, chamando de 'petista, baixa e preta', como está no vídeo que circula na internet", relata a funcionária. Ainda de acordo com ela, a enfermeira ofendeu outra colaboradora da loja.