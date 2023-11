Enfermeira é morta pelo companheiro; homem é achado morto após crime em Mussurunga

A enfermeira Renata Santana de Freitas, de 37 anos, foi morta a tiros pelo companheiro dentro de casa, no bairro de Mussurunga. O crime aconteceu na noite de domingo (19), na rua Professor Plínio Garcez de Senna.



Ele foi identificado como André Luís Sena de Oliveira, de 44 anos. Policiais da 49ª CIPM estiveram na casa e, ao chegarem ao local, Renata já estava morta.



André saiu do local do crime. O corpo dele foi encontrado dentro de um carro, na rua Desembargador Wilde de Lima, no mesmo bairro. Ele teria cometido suicídio. Uma equipe do Silc/DHPP foi acionada e expediu as guias para remoção e perícia.